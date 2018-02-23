السيسي يختار "النجمة" ومنافسه في الانتخابات "الطائرة"

اختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "النجمة" كرمز انتخابي له في سباق الانتخابات الرئاسية المقبل، فيما اختار منافسه موسى مصطفى موسى "الطائرة" رمزا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على الطلب المقدم من وكيل السيسى باختيار "النجمة" كرمز انتخابي، كما وافقت على طلب المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى باختيار "الطائرة" كرمز انتخابى له.

ومنحت الهيئة الوطنية السيسي حق اختيار الرمز الانتخابي من قائمة تتضمن 15 رمزا، وذلك لأسبقيته في التقدم بأوراق ترشحه واعتباره المرشح الأول قبل المرشح الثاني موسى مصطفى موسى، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يكون اختيار الرمز الانتخابي بأسبقية التقدم بأوراق الترشح.

وحافظ السيسي على رمزه الانتخابي السابق الذي خاض به الانتخابات الرئاسية عام 2014 في منافسة مع المعارض حمدين صباحي، الذي اختار آنذاك رمز "النسر".

ومن المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين غدا وتستمر لمدة 28 يوما، يقوم خلالها المرشحان بممارسة الأنشطة الدعائية في المؤتمرات والندوات وتعليق ملصقات ولافتات، ويحظر خلال الدعاية الانتخابية التعرض للحياة الشخصية أو استخدام دور العبادة والشعارات الدينية.

المصدر: وكالات

نادر همامي