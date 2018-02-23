السعودية تحاكم خلية "جند بلاد الحرمين"

بدأت المحكمة الجزائية في السعودية محاكمة أعضاء خلية إرهابية تعروف بـ "جند بلاد الحرمين"، جميعهم يحملون الجنسية السعودية عدا واحد سوري الجنسية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس لمحاكمة أعضاء الخلية الـ15، وحضر المحاكمة 8 من المتهمين، على أن يحضر باقي المتهمين جلسة قادمة تحددها المحكمة.

وسعى عناصر الخلية التي أسست داخل السعودية، واتخذوا من استراحة في منطقة القصيم مقرا لهم، إلى تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف رجال الأمن، فضلا عن تبنيهم لأفكار تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وذكرت الصحيفة أن أحد عناصر الخلية يعمل مدرسا لمادة الكيمياء، وقام بسرقة مواد كيميائية من مختبر مدرسته، باعتبار أنها "غنيمة من الدولة"، محاولا استخدامها في الأعمال الإرهابية للخلية.

المصدر: عكاظ

نتاليا عبدالله