"داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري في وسط ليبيا

تبنى تنظيم "داعش"، الخميس، الهجوم الانتحاري الذي استهدف الأربعاء قوات المشير خليفة حفتر في وسط ليبيا.

وقالت وكالة تابعة للتنظيم في بيان إن الهجوم نفذه انتحاري على حاجز عسكري تابع لقوات حفتر.

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وهذا أول اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" في ليبيا منذ أكتوبر 2017.

وقتل ثلاثة عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الأربعاء، في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في منطقة ودّان وسط البلاد، بحسب ما أفاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن إصابة اثنين آخرين أمام نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى طرابلس، نقلا عن العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.

وينشط مقاتلو تنظيم "داعش" في وسط وجنوب ليبيا رغم طردهم من معقلهم في مدينة سرت الساحلية في شمال البلاد عام 2016.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي