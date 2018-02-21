القبض على 6 أشخاص داخل مزرعة أبو الفتوح

أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية القبض على 6 من عناصر من "الإخوان المسلمون"، كانوا مختبئين داخل مزرعة تابعة لرئيس حزب "مصر القوية" المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح.

وقال المصدر أن جهاز الأمن الوطني وردته معلومات تفيد بتواجد العناصر بمزرعة أبو الفتوح الواقعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، واتخاذهم لها كوكر لتنفيذ عملياتهم ضد الدولة، وفق المصدر.

وأضاف أنه عند اعتقالهم عثر معهم على بندقيتين وسيارة مملوكة لأحد عناصر الأخوان (محروس سعد أحمد).

وكانت قوات الأمن ألقت قبل أسبوعين القبض على أبو الفتوح، و6 من قيادات حزبه، وبعد ذلك وجهت إليه النيابة ثلاث تهم هي "تولي قيادة في جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار كاذبة تضر بالبلاد في الخارج، إذاعة ونشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث البلبلة ونشر الفتن في الداخل".

المصدر: وكالات

علي جعفر