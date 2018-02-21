معارك طاحنة في إدلب بين "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام"

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل السورية المسلحة في محافظة إدلب، وسط حالات كر وفر وقصف متبادل.

وازدادت حدة المواجهات العسكرية بين فصيلي "جبهة تحرير سوريا"، التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا، و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، في الساعات الماضية.

وأكدت "جبهة تحرير سوريا" اليوم السيطرة على مواقع النصرة بالكامل في بلدة ترملا في ريف إدلب الجنوبي، بعد أن أصدرت أمس بيانا أكدت فيه أن هجومها يتزامن مع انشغال الهيئة بمعارك الغوطة.

#جبهة_تحرير_سوريا

السيطرة على مواقع هيئة تحرير الشام بالكامل في بلدة ترملا في ريف إدلب الجنوبي — جبهة تحرير سوريا (@syr_liberation) February 21, 2018

وتحدثت مصادر في المعارضة عن تمكن "جبهة تحرير سوريا" حتى الآن من السيطرة على مدينة أريحا وعدة بلدات صغيرة بعد انسحاب مقاتلي "النصرة" منها.

وكان فصيلا "أحرار الشام الإسلامية"، و"نور الدين الزنكي" أعلنا عن اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا"، في أكبر فصيل مسلح معارض في الشمال الغربي لسوريا.

المصدر: وكالات

علي جعفر