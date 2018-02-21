مساع أمريكية للوساطة بين لبنان وإسرائيل

التقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت، ضمن جهود وساطة أمريكية للتسوية بين لبنان وإسرائيل.

ويتنقل ساترفيلد ذهابا وإيابا بين بيروت وتل أبيب في محاولة لحل الخلاف على الجدار الحدودي، والتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية.

وأكد مصدر رفيع في الحكومة اللبنانية، أن "جعبة ساترفيلد خلت من أي خطط جديدة، وأن المحادثات لا تزال تدور حول خط هوف".

ويتضمن مقترح هوف حصول لبنان على نحو ثلثي مساحة مثلث مائي متنازع عليه مع إسرائيل مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا، وترك الثلث المتبقي لإسرائيل.

وزاد التوتر بين لبنان وإسرائيل بسبب بناء الأخيرة جدارا حدوديا، وبدء بيروت عمليات استكشاف النفط والغاز في البحر.

ووقعت الحكومة اللبنانية الشهر الجاري، أول اتفاقات لها مع "كونسورتيوم" يضم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقتين إحداهما منطقة (البلوك 9)، التي تقول إسرائيل إنها "تضم مياها تابعة لها".

المصدر: رويترز