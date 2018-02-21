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السعودية.. القتل تعزيرا لعضو في "كتيبة تاروت"

أخبار العالم العربي

السعودية.. القتل تعزيرا لعضو في
Reuters
مظاهرة سابقة في القطيف
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قضت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض بحكم القتل تعزيرا على مدان بالانتماء إلى خلية إرهابية، تعرف باسم "كتيبة تاروت".

وقضى الحكم الابتدائي الذي صدر صباح اليوم، بثبوت إدانة مواطن "بانضمامه إلى "كتيبة تاروت" التي تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن".

وجاء في الحكم، أن المتهم قدم الدعم لزعيمي الكتيبة باسم القديحي وميثم القديحى المقتولين، وتستر عليهما فضلا عن حيازته السلاح غير المرخص ورشقه رجال الأمن بالزجاجات الحارقة، ومشاركته في "تجمعات مثيري الشغب" في محافظة القطيف وترديد هتافات المناوئة للدولة. 

وأشير في الحكم إلى أن الكتيبة تهدف إلى "الاعتداء على الممتلكات العامة، وإتلافها والتخريب وإثارة الفوضى وإعاقة الطريق، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات".

المصدر: الرياض

علي جعفر

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