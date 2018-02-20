"كرفان استيطاني" وسط الخليل!

التقط نشطاء فلسطينيون اليوم صورا لكرفان نصبه مستوطنون في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نشطاء "تجمع ضد الاستيطان"، إن المستوطنين نصبوا الكرفان داخل المنطقة التي أغلقتها السلطات الإسرائيلية، في شارع الشهداء قرب دائرة الأوقاف في الخليل، موضحين أن المستوطنين يريدون تحويل المنطقة لمركز يقدم المعلومات والخدمات للزوار المستوطنين.

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وقال محمد زغير المتحدث باسم التجمع إن المستوطنين يكثفون حملة تهويد المناطق المحاذية للمستوطنات في الخليل، ويعملون على زيادة النمو الاستيطاني، مشيرا إلى زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين والزائرين في المنطقة.

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المصدر: معا

علي جعفر