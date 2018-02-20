العبادي: لن نسمح باستغلال الأراضي العراقية ضد إيران من قبل الناتو أو غيره

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه ضد إيران من قبل قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو أي قوة غيرها.

وقال العبادي: "العراق لم يوافق على تواجد قوات عسكرية في العراق حتى عندما كان الإرهاب متواجدا".. "لم تكن هناك قواعد عسكرية في العراق".

وأضاف: "هناك نزاعات إقليمية وكل دولة تريد تحقيق مصالحها على حساب الأخرى".

المصدر: السومرية نيوز