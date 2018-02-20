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العبادي: لن نسمح باستغلال الأراضي العراقية ضد إيران من قبل الناتو أو غيره

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العبادي: لن نسمح باستغلال الأراضي العراقية ضد إيران من قبل الناتو أو غيره
Reuters Alaa Al-Marjani
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه ضد إيران من قبل قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو أي قوة غيرها.

وقال العبادي: "العراق لم يوافق على تواجد قوات عسكرية في العراق حتى عندما كان الإرهاب متواجدا".. "لم تكن هناك قواعد عسكرية في العراق".

وأضاف: "هناك نزاعات إقليمية وكل دولة تريد تحقيق مصالحها على حساب الأخرى".

المصدر: السومرية نيوز

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