العبادي: لن نسمح باستغلال الأراضي العراقية ضد إيران من قبل الناتو أو غيره
Reuters Alaa Al-Marjani
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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه ضد إيران من قبل قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو أي قوة غيرها.
وقال العبادي: "العراق لم يوافق على تواجد قوات عسكرية في العراق حتى عندما كان الإرهاب متواجدا".. "لم تكن هناك قواعد عسكرية في العراق".
وأضاف: "هناك نزاعات إقليمية وكل دولة تريد تحقيق مصالحها على حساب الأخرى".
المصدر: السومرية نيوز
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