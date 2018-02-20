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مجزرة جديدة للتحالف في ريف دير الزور

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مجزرة جديدة للتحالف في ريف دير الزور
Reuters
دير الزور
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شن التحالف الدولي بقيادة واشنطن غارة على أحياء سكنية في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف نفذت الليلة الماضية عدة غارات على منازل مواطنين في قرية البحرة (45 كم شمال غرب مدينة البوكمال) ما تسبب بمقتل 16 مدنيا بينهم 9 نساء.

وأشارت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى، حالات بعضهم خطرة، ما يجعل عدد القتلى مرشحا للزيادة بسبب الغارات التي تسببت كذلك بأضرار مادية ودمار كبير.

المصدر: سانا

علي جعفر

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