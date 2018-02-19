نصر الله: نتوجه نحو خيارات جديدة

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أسماء مرشحي "الحزب" للانتخابات النيابية المقرر انطلاقها في مايو/أيار القادم.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "إننا درسنا بشكل معمق فكرة الاستفادة والاستعانة ببعض النواب السابقين في الترشح لأن لديهم الكفاءة المناسبة ولكن من أجل تقديم فرص لكوادر جديدة ولأن النواب السابقين يتحملون مسؤوليات في مواقع تنظيمية أساسية ففضلنا أن نذهب إلى الوجوه والخيارات الجديدة".

وأشار نصر الله إلى أنه "منذ سنوات طوال تُنفق مئات ملايين الدولارات لتشويه صورة حزب الله والقيادات والمسؤولين والكوادر ومحاولة ترويج إشاعات عن كوادر في حزب الله وهناك جيوش إلكترونية إسرائيلية وخليجية، وبالتالي من الطبيعي أن نتوقع هجمة إلكترونية معينة على هذه الأسماء".

ومرشحو حزب الله هم:

دائرة بعلبك - الهرمل: حسين الحاج حسن، علي المقداد، إبراهيم علي الموسوي، إيهاب حمادة

دائرة زحلة: أنور حسين جمعة

دائرة بعبدا: علي عمار

دائرة جبيل كسروان: حسين محمد زعيتر

دائرة بيروت الثانية: أمين شرّي

دائرة الجنوب الثانية: نواف الموسوي وحسن سعيد جشّي

دائرة الجنوب الثالثة: محمد رعد، حسن فضل الله وعلي فياض.

المصدر: المنار

علي جعفر