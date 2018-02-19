بوغدانوف لـ RT: موسكو لم تشارك في المفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد حول منبج

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حوار مع RT، أن موسكو لم تشارك في المفاوضات الأخيرة بين الحكومة السورية والأكراد حول منبج.

ولم يستبعد المسؤول الروسي، خلال الحوار الذي عقد على هامش منتدى "فالداي" الدولي المنعقد في موسكو اليوم، طرح عفرين كمنطقة خفض تصعيد خامسة خلال لقاء أستانا القادم، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وحدة الأراضي السورية.

وجدد بوغدانوف ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المنتدى اليوم، لرفض موسكو تواجد أي قوات عسكرية أجنبية بدون قرار دولي صادر عن مجلس الأمن الدولي أو بدون طلب من الحكومة السورية.

وكانت مصادر سورية رسمية أفادت بقرب وصول قوات شعبية سورية موالية للحكومة إلى عفرين، شمال سوريا "خلال الساعات القليلة القادمة" لدعم المقاتلين الأكراد هناك في مواجهة عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في عفرين الشهر الماضي.

من جهة أخرى اعتبر بوغدانوف أن قمة إسطنبول ستكون مهمة للغاية وستساهم بتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، على الأرض.

ومن المقرر أن تنعقد في إسطنبول قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، لمناقشة تطورات الملف السوري، علما أن موعدها لم يحدد بعد.

المصدر: RT

علي جعفر