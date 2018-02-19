سانا: قوات شعبية سورية ستصل إلى عفرين خلال ساعات قليلة

أفادت وكالة "سانا" السورية بقرب وصول قوات شعبية سورية إلى عفرين شمال سوريا خلال الساعات القليلة القادمة لمواجهة عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي ضد عفرين الشهر الماضي.

ويأتي ذلك بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الأحد، يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين اليوم لحمايتها والدفاع عنها، حسب مسؤول في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي.

يذكر أن تركيا كانت قد أطلقت في الـ20 من يناير الماضي عملية عسكرية "تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غربي سوريا".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله