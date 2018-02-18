اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن حصة العراق المائية

أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات بين بغداد وأنقرة بشأن حصة العراق المائية، مشيرا إلى إقناع تركيا بتأجيل بناء السدود في الفترة المقبلة.

وقال الجنابي خلال جلسة البرلمان: "حصل تقدم كبير بيننا وبين الجانب التركي بشأن حصة العراق من المياه وقنوات الاتصال مستمرة، وأقنعنا الحكومة التركية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض بتأجيل بناء السدود للفترة القادمة من أجل أن نحصل على اتفاق دولي للأمن المائي".

وأضاف الجنابي: "كان هناك قلق من شح المياه في الصيف المقبل، ولكن اليوم كسرنا هذا القلق".. "لدينا ثلاث محطات لمعالجة مياه الشرب وتحليتها، وهناك عمل متواصل ومكثف من قبل كوادر الوزارة".

وأشارت مواقع إعلامية كردية، الأسبوع الماضي، إلى أن تركيا خفضت مرة أخرى مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، بالتزامن مع معركة عفرين.

المصدر: السومرية نيوز