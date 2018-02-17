مسلحون يقصفون بالقذائف حي المحافظة في ريف حلب

قصف مسلحون بقذائف صاروخية حي المحافظة في مدينة حلب السورية، الأمر الذي تسبب في وقوع أضرار مادية بالممتلكات، من دون إصابات بين المدنيين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة، أن "عدة قذائف صاروخية أطلقها المسلحون سقطت في محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية، من دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وسيطر الجيش السوري مدعوما من القوات الحليفة على مناطق واسعة في ريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات وتحصينات تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به هناك.

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وتستهدف الجماعات المنتشرة في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ومن بينها "جبهة النصرة" و"حركة نور الدين الزنكي"، التي تصنفها واشنطن على أنها "معارضة معتدلة" بالقذائف والأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حلب ما أسفر عن ووقوع إصابات بين المدنيين.

المصدر: سانا