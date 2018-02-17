مزاعم أمريكية جديدة تتهم الأسد باستخدام الكيميائي

زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي هربيرت مكماستر بأن التقارير الحالية تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبته.

وقال مكماستر في مؤتمر صحفي في ميونيخ اليوم إن "التقارير العامة والصور المتوفرة تظهر بوضوح أن الأسد لا يزال يستخدم الأسلحة الكيميائية".

ودعا مكماستر المجتمع الدولي إلى "محاسبة المسؤولين عن استخدام الكيميائي في سوريا، وأضاف: "لقد حان الوقت لكافة الدول لمحاسبة النظام السوري والمسؤولين فيه عن أعمالهم، وأدعو لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله