نصر الله: لن نسمح للشياطين باللعب بين اللبنانيين

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اللبنانيين إلى وحدة الصف، مشددا على ضرورة عدم السماح للغرباء بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.

وقال نصر الله: "إسرائيل تبني الجدار في الأرض الفلسطينية، وهذا جزء من أعمال الاحتلال، وحتى الآن لم تقترب من الأراضي اللبنانية، والجدار يبنى خارج لبنان.. لبنان أخذ القرار بأنه سيواجه الأمر، وأن المسألة اليوم هي في الحدود البحرية"، مؤكدا على أن "اللبنانيين موحدين في هذه المعركة، وموحدين في الدعوة للمحافظة على الحقوق ويجب أن نبقى كذلك".

وأكد أمين عام حزب الله، على أن "وحدة الموقف أهم عامل لتحقيق الإنجاز في هذه المعركة، ويجب أن لا نسمح للشياطين باللعب بين اللبنانيين لتفريق الموقف، وأقصد أمريكا بكلمة الشياطين".. "قلت سابقا إننا ملتزمون من موقع المقاومة، أن الدولة مسؤولة عن ترسيم الحدود البرية".. "عندما احتلت إسرائيل الجنوب، بعض اللبنانيين اعتبروا أنها ليست معركتهم"... "اليوم الثروة النفطية الموجودة في الجوب كبقية الثروة في لبنان هي ملك اللبنانيين جميعا وستدخل في صندوق كل لبنان والشعب اللبناني الذي يغرق في الديون ليس لديه موارد، ولعل الأمل الوحيد هو في الثروة النفطية الموجودة في مياهنا وفي أرضنا أيضا".

وتابع: "هذه الثروة للبنان وأمل له وطريق خلاص له وهذا الاستحقاق يمكن أن يضع حياة الشعب على طريق واعد".. "البلوك 9 هو معركة كل لبنان".. "القوة الوحيدة لدى اللبنانيين في هذه المعركة هي المقاومة، لأن الجيش ممنوع من أن يمتلك الصواريخ، وأمريكا هي من تمنع هذا السلاح عن الجيش اللبناني"، معتبرا أن "اليوم يستطيع أي لبناني أن يقف ويقول، على مهلكم إذا قصفتموننا فسنقصفكم".

وأضاف: إذا اتخذ مجلس الدفاع الأعلى في لبنان قرارا بأن محطات النفط في بحر إسرائيل ممنوعة من العمل أعدكم أنها خلال ساعات ستتوقف عن العمل".

المصدر: وكالات