لافروف وشكري يبحثان الوضع في سوريا وليبيا وفلسطين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في سوريا وليبيا بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال لافروف في مستهل الاجتماع: "نقدر كثيرا ما تقوم به مصر لحل القضية الفلسطينية، والتسوية السورية، وقد شكرنا (القاهرة) على المشاركة في مؤتمر سوتشي. وهكذا يمكننا مناقشة كيفية المضي قدما في هذه القضايا، بالإضافة إلى ليبيا".

هذا وأفادت وزارة الخارجية الروسية على موقعها بأن "هناك تبادلا للآراء (بين الجانبين) حول القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الأزمة السورية والتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية".

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تناولا كذلك عددا من القضايا القائمة حول التعاون الروسي المصري".

المصدر: إنترفاكس

علي جعفر