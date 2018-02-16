لافروف: الاستراتيجية الأمريكية تتلخص بالبقاء في سوريا للأبد

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي للتواجد العسكري في سوريا إلى الأبد عبر تأسيس شبه دولة بالارتكاز على الأكراد.

وقال لافروف في حديث لـ"يورونيوز"، إن "القناصة الأمريكيين، والوحدات الخاصة الأخرى موجودة على الأراضي السورية بشكل لا شرعي، ودون تلقي أي دعوة رسمية من دمشق، أو تخويل من مجلس الأمن الدولي التابع بذلك".

وأضاف: "لا شك في أن للولايات المتحدة استراتيجيا معينة، أعتقد أنها تتلخص في رغبة الإبقاء على عسكريها في سوريا إلى الأبد، كما هو الحال الآن في العراق وأفغانستان، في انتهاك لكافة الوعود التي قطعتها في السابق".

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ويرى لافروف أن الأمريكيين "يعملون حاليا على استقطاع جزء كبير من الأراضي السورية عن الوطن الأم، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي البلد العربي".

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تشكيل سلطات محلية شبه رسمية، وتجهد في خلق تعليم مستقل عن المركز معتمدة بذلك على الأكراد هناك".

المصدر: إنترفاكس