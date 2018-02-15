عملية حسابية تغضب إسرائيل

نشرت مواقع عبرية صفحة من كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي في المدارس الفلسطينية، قالت إنها اشتملت على التحريض ضد اليهود.

وتتعلق المسألة الحسابية بعدد المصلين الذين منعتهم القوات الأمنية الإسرائيلية من الدخول إلى المسجد الأقصى من مدينتي طولكرم والخليل.

وكتبت المواقع العبرية، نقلا عن منسق الحكومة قوله: "الجواب الصحيح هو 300 ألف فلسطيني أدوا الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان في العام 2017".

ووصفت تلك المواقع ما جاء في المسألة الحسابية بـ"الكذب ومحاولة غسل أدمغة الأطفال"، وشحنهم بالبغضاء بدل السلام، على حد تعبيرها.

المصدر: معا