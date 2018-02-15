تيلرسون: لم نورد قط أسلحة ثقيلة إلى وحدات حماية الشعب الكردية

نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تكون الولايات المتحدة زودت وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة ثقيلة، مؤكدا أن واشنطن لم تسلم أسلحة للوحدات حتى يتعين سحبها.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة: "لدينا خلافات ما (مع تركيا) فيما يخص التكتيكات وسبل إنجاز دحر "داعش" النهائي، وهزيمة الإرهاب، وخفض حدة العنف، وحماية المدنيين ودعم الحل السلمي للأزمة في سوريا، ما سيؤدي إلى مزايا هائلة تمس ليس سوريا فحسب، بل ولبنان والدول المجاورة الأخرى أيضا.. لم نورد قط أسلحة ثقيلة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، ولذلك ليس هناك أية قطعة من الأسلحة الثقيلة التي يتعين علينا سحبها".

وكانت الحكومة التركية قد حذرت الولايات المتحدة عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة من أن العلاقات بين البلدين وصلت مرحلة حرجة ولوحت بقطعها في حال استمرت واشنطن في دعم القوات الكردية.

وشدد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، عقب لقاء مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس في بروكسل، على ضرورة سحب الولايات المتحدة أسلحتها، وخاصة الثقيلة منها، التي زودت بها القوات الكردية.

وأضاف جانيكلي أن نظيره الأمريكي أبلغه أن الولايات المتحدة تخطط لاستعادة الأسلحة المقدمة لوحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام تركية