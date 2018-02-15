محكمة إسرائيلية تمدد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

مددت محكمة إسرائيلية، العزل الانفرادي لرئيس الحركة الإسلامية داخل "الخط الأخضر" الشيخ رائد صلاح، 6 أشهر إضافية مستجيبة لطلب مصلحة السجون الإسرائيلية واستنادا إلى "معلومات سرية".

ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلي، عن محامي الشيخ صلاح، قوله إنه يدرس إمكانية استئناف قرار الاعتقال الساري منذ شهر أغسطس الماضي بتهمة "التحريض على تنفيذ اعتداءات إرهابية".

وأكد المحامي أن هيئة الدفاع لا ترى "أي مبرر أو سند لتمديد عزل الشيخ رائد إلا أمرا واحدا وهو التعسف والانتقام، بسبب مواقفه وتحديدا فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى".

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وأشار إلى أن المحكمة منعت صلاح من التصريح الإعلامي، مضيفا أن الشيخ "واجه القرار بابتسامة ساخرة وعندما خرج من قاعة المحكمة رفع سبابته وقال (عليكم بالثوابت)".

المصدر: وكالات

إياد قاسم