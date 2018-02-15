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تسجيل مصور لعماد مغنية يظهر لأول مرة

أخبار العالم العربي

تسجيل مصور لعماد مغنية يظهر لأول مرة
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نشر حزب الله اللبناني تسجيلا مصورا نادرا ظهر فيه عماد مغنية، أحد قادة الحزب العسكريين البارزين الذي اغتيل بتفجير سيارته في دمشق قبل 10 سنوات.

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عماد مغنية صحيفة: عماد مغنية اغتيل بعملية مشتركة بين الـ"سي آي ايه" والموساد

وبدا مغنية الذي كان يوصف بأنه أحد أخطر قادة العمليات السرية في حزب الله في الشريط المرئي، وهو يلقي محاضرة على ما يبدو.

يذكر أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 فبراير 2008 في دمشق، فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزنها في العملية، إلا أن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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