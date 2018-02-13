أردوغان: تم أسدال ستار مسرحية "داعش" في سوريا والعراق

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما وصفه بـ"ستار مسرحية تنظيم داعش" الإرهابي في سوريا والعراق أسدل.

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في سوريا بذريعة مكافحة "داعش"، قائلا في هذا السياق: "لا يحق لأحد بعد الآن التذرع بداعش، فقد أُسدل الستار على مسرحيته في سوريا والعراق".

وتعهد أردوغان بأن القيادة التركية "ستستعرض جميع الحقائق" أمام الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى تركيا.

وأكد الرئيس التركي أن حلف الناتو لا يعني الولايات المتحدة وحدها، فكافة أعضاء الحلف متساوون مع واشنطن.

يذكر أن تيلرسون سيزور أنقرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث سيلتقي كلا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغرو، الجمعة، ليجري مساء الخميس محادثات مع أردوغان.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى تركيا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا ملموسا بسبب عدة قضايا شائكة على رأسها دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا، الذين تحاربهم حاليا القوات التركية في إطار عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية الشمالية.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان