المالكي لـRT: هناك 3 شخصيات صهيونية تؤثر على القرار الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط الوحيد في عملية السلام، وكشف أن سياسة واشنطن تجاه فلسطين تخضع لتأثير "3 شخصات صهيونية".

وقال المالكي، خلال مشاركته في حلقة خاصة مع برنامج "بانوراما" على قناة RT، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

وأوضح المالكي أن تبني الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية جعلها تتحول من طرف محايد إلى طرف منحاز، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الدور يمكن أن تلعبه روسيا.

وأضاف في هذا السياق: "شعرنا برغبة القيادة الروسية في بذل جهد كبير لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الطرف الإسرائيلي".

كما أشار إلى أن "من يسيطر على صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني هم 3 أشخاص من اليهود الصهاينة المستوطنين"، موضحا أن الحديث يدور عن جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وكذلك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الفلسطيني أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقال، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على سؤال حول استعداد الجانب الفلسطيني للتفاوض: "صحيح تماما، عبر دولة ثالثة بالطبع".

وتابع موضحا: "نرى أن لقاء مدته 15 دقيقة في القدس لن يساعدنا، نحن نرى أن التوجه إلى سوتشي أو موسكو سيكون حلا جيدا، في حال أراد نتنياهو ذلك".

المصدر: RT + نوفوستي

رفعت سليمان