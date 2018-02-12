مسؤولون: إعادة إعمار العراق تكلف 88 مليار دولار

قال مسؤولون عراقيون على هامش مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم الاثنين في الكويت إن " إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم داعش سيكلف بما يقارب 88 مليار دولار.

ويجتمع المانحون والمسثمرون في الكويت على مدار 3 أيام لبحث الجهود الرامية لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية في العراق بعد الدمار الذي أصابها نتيجة الصراع الدموي مع تنظيم "داعش".

وقال المدير العام لوزارة التخطيط العراقية قصي عبد الفتاح للصحفيين إن "بما يقارب من 23 مليار دولار ستحتاجها عملية إعادة الإعمار على المدى القصير، ويقارب 65 مليار دولار على المدى المتوسط".

ويشارك في المؤتمر70 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث عقد الاثنين اجتماع الخبراء.

المصدر: رويترز