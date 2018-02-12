عقيلة صالح: من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للرئاسة

صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة إذا لم يكن هناك مانع قضائي يحول دون ذلك.

وقال صالح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على التقارير حول نية سيف الإسلام القذافي الترشح للرئاسة: "لقد أصدرنا قانون العفو العام والعفو السياسي، وأي مواطن ليبي ليس عليه قيود قضائية من حقه أن يترشح، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي".

وأضاف: "بصرف النظر عن شعبيته، الصندوق هو الذي يقرر".

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صالح: قانون الاستفتاء على الدستور سيصدر خلال أسبوعين

وأعلن صالح أيضا أن "قانون الاستفتاء على الدستور سيصدر في الأسبوعين القادمين".

وأضاف أن "هيئة وضع الدستور أحالت مشروع الدستور إلى مجلس النواب حتى يصدر قانون الاستفتاء، وتم الطعن في هذه الإحالة"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن تقول المحكمة كلمتها يوم 14 من هذا الشهر بشأن صحة الإحالة".

وأردف: "أما ما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فلا يصدر إلا بعد إقرار الدستور".

صالح: أتوقع تحرير درنة وتأمين شرق البلاد تماما خلال أسبوع

وبشأن محاربة الجماعات المسلحة، توقع عقيلة صالح تحرير مدينة درنة وتأمين شرق ليبيا بشكل تام خلال الأسبوع القادم.

وقال إن "درنة هي آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا"، مضيفا "أتوقع تحرير درنة في الأيام القليلة القادمة وربما خلال الأسبوع القادم".

وأضاف أن "تحرير درنة سيجعل شرق البلاد آمنا بنسبة 100 بالمئة".

وأشار إلى أن درنة محاصرة من قبل قوات الجيش، موضحا أن "الجيش يستطيع في لحظات أن يطرد هذه الجماعات، ولكن نتريث خوفا على المدنيين لأن الإرهابيين منتشرين بالأسلحة الثقيلة، فإذا تدخل الجيش ستحدث مواجهات ويقع الضرر بالمدنيين".

وأكد أن مسلحي درنة بينهم الكثير من القياديين الأجانب، وتحديدا من جنسيات مصرية وتونسية وجزائرية.

صالح يرحب بفكرة عقد مؤتمر حول ليبيا على غرار مؤتمر سوتشي

ورحب رئيس مجلس النواب الليبي بفكرة عقد مؤتمر حول ليبيا، ترعاه روسيا على غرار مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص إن "أي تدخل مشروع لمصلحة الشعب الليبي نحن نرحب به ولكن الإملاءات نرفضها من الجميع"، مضيفا أن "العلاقات الروسية الليبية جيدة، فروسيا دعمتنا في مجلس الأمن، ورفضت التعدي على مجلس النواب، ورفضت الاعتراف بحكومة لم تمنح الثقة".

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف