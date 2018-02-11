العاهل الأردني يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني

بعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمناسبة الذكرى الـ39 لانتصار "الثورة الإسلامية" في إيران.

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ونقلت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية أن عبد الله الثاني أعرب في البرقية عن "تمنياته للرئيس روحاني دوام الصحة والعافية، وللشعب الإيراني المزيد من التقدم والازدهار".

من الجدير بالذكر أن العلاقات الإيرانية الأردنية شهدت توترا معينا في الآونة الأخيرة لا سيما على خلفية تصريحات عبد الله الثاني، الذي حذر، خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي يوم 24 يناير/كانون الثاني، من خطر دعم إيران "لمليشيات مسلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي"، لافتا إلى وجود تهديد نشوب نزاعات دينية بسبب ما وصفه بـ"الهلال الشيعي،"، كما رأى أن السعودية تنتهج سياسة مبادرة في المنطقة بهدف رسم "خطوط حمراء" أمام طهران.

وانتقدت الخارجية الإيرانية هذه التصريحات معتبرة أنها "تخدم مصالح المحتلين"، وأضافت أن "الادعاءات حول الهلال الإيراني وتدخلات إيران في المنطقة غير صحيحة.. وتتنافى مع حقائق المنطقة ومطالب الشعوب ومعظم دول المنطقة في إرساء السلام والاستقرار المستدامين".

المصدر: بترا + وكالات

رفعت سليمان