أسلحة الجيش المصري في عملية "سيناء"

تستخدم القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة أنواعا مختلفة صنوفا مختلفة من الاسلحة خلال العملية الشاملة التي تشنها في سيناء حاليا.

وأشارت وزارة الدفاع المصرية إلى أن تلك القوات تستخدم بعض أنواع الأسلحة المستخدمة في العملية الشاملة، ومنها مقاتلات الـ"F-16"، وكذلك مقاتلات الرافال متعددة المهام، ومروحيات الأباتشي الهجومية، ومروحيات الشينوك الناقلة.

كما استخدمت القوات المصرية طائرات النقل التكتيكي "كاسا سي 295 الناقلة"، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا، E2C Hawkeye 2000، وكذلك زوارق للقوات الخاصة قابلة للنفخ، وشاركت أيضا عربيات الجيب الـTJL.

المصدر: وكالات + صحف مصرية