تفجير يهز إدلب واغتيال جماعي يطال مسلحي "النصرة" في ريفها الغربي

لا يزال الوضع في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" عمودها الفقري في محافظة إدلب متوترا للغاية.

وأفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم مرأة، وأصيب 30 آخرون جراء تفجير دوى اليوم قرب دوار الساعة وسط مدينة إدلب، مع تضارب أنباء عما إذا كان التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة.

في غضون ذلك، سجل نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" هجوما من قبل مسلحين مجهولين على حاجز لـ"هيئة تحرير الشام" في مفرق اليعقوبية، شمالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر "الهيئة" على الأقل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف