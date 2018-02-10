حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني أن إسقاط الجيش السوري للمقاتلة الإسرائيلية اليوم يشير إلى سقوط المعادلات القديمة وبداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.

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وأدان حزب الله في بيان صدر اليوم السبت بشدة ما وصفه بالـ"العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية"، مشيدا بـ"يقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز أف 16".

وأضاف الحزب: "إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات ونؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة".

وجدد البيان دعم الحزب الله لسوريا ووقوفه "الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله

إينا أسالخانوفا