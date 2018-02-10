 
مباشر

كتائب القسام تعلن حالة الاستنفار بعد الغارات الإسرائيلية على سوريا

أخبار العالم العربي

كتائب القسام تعلن حالة الاستنفار بعد الغارات الإسرائيلية على سوريا
Reuters / Suhaib Salem
عناصر من كتائب القسام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juqq

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، السبت، رفع درجة الاستنفار في صفوف الكتائب لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان.

وقال أبو عبيدة في تغيردة على حسابه عبر "تويتر": "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".

المصدر: موقع كتائب القسام

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة