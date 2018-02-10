كتائب القسام تعلن حالة الاستنفار بعد الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، السبت، رفع درجة الاستنفار في صفوف الكتائب لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان.

وقال أبو عبيدة في تغيردة على حسابه عبر "تويتر": "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".

تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة — أبو عبيدة (@SpokesmanGaza) ١٠ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: موقع كتائب القسام

ياسين بوتيتي