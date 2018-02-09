الفلبين تعلن وقف العمالة للكويت ومذكرة إحضار للبناني وزوجته السورية بجريمة "جثة الفريزر"!

أعلن الرئيس الفلبيني وقف إرسال العمالة الفلبينية الى الكويت، وطلب من مواطنيه الراغبين بالعودة الى الفلبين الذهاب الى الخطوط الفلبينية وحجز تذكرة العودة مجانا.

وقال الرئيس الفلبيني خلال مؤتمر صحافي، "لمن يرغب من رعايانا بالخروج من الكويت.. بإمكاننا إخراجكم خلال 72 ساعة".

وفي أول رد رسمي على قضية الجثة التي عثر عليها داخل "فريزر" الثلاجة في شقة بمنطقة السالمية بالكويت، أعلنت الفلبين على لسان وزارة الخارجية أن السفارة الفلبينية أرسلت مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية الكويتية، لتأكيد ما إذا كانت الجثة الموجودة لخادمة فلبينية، في حين ذكرت وسائل إعلام فلبينية أن الجثة تعود حقا لخادمة فلبينية.

ونقلت وكالة GMA عن راؤول دادو المدير التنفيذي لشؤون العمال المهاجرين قوله: "أن مفتشي القانون الكويتيين مستعدون لاعتقال المشتبه فيهم الذين فروا إلى لبنان قبل عامين".

وقال دادو أن: "تحقيقا في جريمة القتل قد قدم إلى النيابة العامة في ميدان حولي في الكويت ضد لبناني وزوجته السورية"، مضيفا: "السلطات الكويتية تبحث عن الزوجين في لبنان لاعتقالهما بمساعدة الأنتربول".





المصدر: القبس