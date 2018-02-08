مبعوث البيت الأبيض يهاجم عباس

انتقد مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ذكر الروابط بين مدينة القدس واليهود.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي في سلسلة التغريدات المنشورة اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" إلى أن السلام المستدام لم يبلغ عن طريق نفي آلاف السنين من الروابط بين اليهودية والقدس، وذلك تعليقا على تصريح عباس أثناء مراسم احتفالية أقيمت في رام الله بأن القدس مدينة مقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين دون ذكر اليهود.

إقرأ المزيد

وشدد غرينبلات على أن تصريحات كتلك لا تحمل أي شيء سلمي أو إيجابي، مؤكدا أن القدس مدينة مقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء.

وتابع أنه لا يمكن للسلام الاعتماد إلا على الحقيقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي أن إسرائيل تعتبر اليوم وستظل مكانا يؤدي فيه اليهود طقوسهم عند الحائط الغربي، ويزور فيه المسيحيون درب الصليب، ويصلي فيه المسلمون في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الأزمة التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في ظل قرار ترامب في ديسمبر/كانون الأول المنصرم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وكان غرينبلات قد تعرض لانتقادات قوية من قبل المسؤولين الفلسطينيين، حيث أعلنت الخارجية الفلسطينية الاثنين المنصرم أن المبعوث الأمريكي لا يراعي مصالح الفلسطينيين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

نادر عبد الرؤوف