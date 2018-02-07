مصر ترشد استهلاك المياه بـ900 مليار جنية

أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصر، إن هناك مبادرة لترشيد استخدام المياه في الزراعة، التي ستطلقها وزارة الري المصرية قريبا.

تبدأ المبادرة بمحافظة الفيوم عن طريق استخدام طرق الري الحديثة عبر محطات للري الحديث لكل 100 أو 200 فدان لترشيد المياه وسيكون الدفع بالتقسيط على 20 عاما، وستعمم في باقي المحافظات.

وقال وزير الري المصري: "نسعى حاليا إلى توسيع سياسة الترشيد لتجوب المحافظات من خلال خطة طويلة الأمد بالتنسيق بين الوزارات الثلاث، كل في تخصصه".

وأضاف أن مصر سيزيد عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة بحلول عام 2050 ما يدفع إلى ضرورة الترشيد للحفاظ على حق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه تعمل بها 9 وزارات وتكلف 900 مليار جنيه في 10 سنوات من خلال عدة محاور.

وأوضح أن وزارة الري بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام 1995 وأدت إلى نتائج إيجابية، وتتحول الوزارة الآن إلى تركيب وسائل ري بالتنقيط للفلاحين بالتقسيط على 20 سنة.

المصدر: صحف مصرية