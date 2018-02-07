مجلس الأمن سيبحث هدنة إنسانية في سوريا

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا طالب بها ممثلو وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في دمشق.

وبادرت السويد والكويت إلى طلب هذا الاجتماع، وقال مندوب السويد أولوف سكوغ: "نحن قلقون خصوصا جراء الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات"، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت بنزوح مزيد من السكان.

وندد الدبلوماسي السويدي بـ"عدم إحراز أي تقدم يتيح للأمم المتحدة وشركائها دخول المناطق المحاصرة"، معتبرا أن "وقفا لإطلاق النار لدواع إنسانية سيجيز تسليم مساعدات أولية حيوية وإجلاء مئات المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ".

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص في سوريا لمساعدات إنسانية للبقاء، يشملون أكثر من 6 ملايين نازح داخل البلد، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

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ودعا ممثلو منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ مقرا في دمشق، في بيان مشترك الثلاثاء، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر كامل على الأقل في جميع أنحاء البلاد للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى".

المصدر: أ ف ب