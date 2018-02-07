العاهل الأردني يجري مباحثات في أبوظبي مع الشيخ محمد بن راشد

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية.

ووفقا لـ"بترا"، فقد تناول اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سبل تعزيز التعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير القطاع العام والحوكمة الإلكترونية وتيسير الخدمات للمواطنين.

كما أكد الجانبان على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في مجمل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وأعرب الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء، عن اعتزازهما بالعلاقات المتينة بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

وفي وقت لاحق نشر ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد مقطع فيديو على حسابه على الانستغرام لمراسم استقباله للعاهل الأردني وقرينته الملكة رانيا.

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة