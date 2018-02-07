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تحرير طفلين في نابلس اختطفهم مستوطنون مسلحون

أخبار العالم العربي

تحرير طفلين في نابلس اختطفهم مستوطنون مسلحون
Reuters Ronen Zvulun
مستوطنون إسرائيليون - أرشيف
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تمكن أهالي قرية مادما جنوب نابلس من تحرير طفلين أقدم مستوطنون مسلحون على خطفهما من منزلهما في القرية، وأجبر السكان المستوطنين على الفرار.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "اقتحم مسلحون من مستوطنة (يتسهار) منزل المواطن رزق زيادة واختطفوا الطفلين حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات)، وأخذوا الطفلين صوب المستوطنة".

وأضاف، دغلس، أن عشرات المواطنين تجمعوا على عجل، وطاردوا المستوطنين في الجبال وسط صيحات "الله أكبر"، وأجبروهم على ترك الطفلين والفرار.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن ما حدث يؤكد أن المستوطنين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، ولولا تدخل المواطنين بسرعة لكانت حدثت "كارثة حقيقية".

المصدر: معا

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