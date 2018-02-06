القوات السورية تقترب من تطهير ريفي حماة وحلب من داعش

سيطرت وحدات من الجيش السوري على 11 قرية في الجيب الذي طوقته الشهر الماضي والممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار والسعن في ريفي إدلب وحماة.

وذكر وكالة "سانا" السورية، أن الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة ثبت نقاطه العسكرية في قرى تقع بين أرياف حلب وحماة وإدلب بعد معارك عنيفة دحر فيها تنظيم "داعش".

وأسفرت السيطرة على هذه القرى عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي التنظيم في حين قامت وحدات الهندسة بتمشيطها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون بين منازل المواطنين ومزارعهم.

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ونفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملية عسكرية ضد أوكار "داعش" بريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي الغربي، استخدمت خلالها أسلحة تتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية التي استغلها إرهابيو التنظيم لإنشاء تحصيناتهم من خنادق وحفر وغيرها، واستخدام منازل السكان مخازن للأسلحة والذخيرة.

وأحكم الجيش السيطرة على عدد من القرى والبلدات في ريفي حماة وحلب المتجاورين في إنجاز جديد يمهد لإعلان المنطقة خالية من "داعش".

المصدر: سانا