الجيش التركي يكتشف خندقا ضخما في منطقة عفرين (صور)

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الجيش التركي، اكتشف خندقا ضخما يصل تلة سرغايا بجبل برصايا في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.

وأوضحت الأناضول، أن عمق الخندق يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف، وعرضه 3 أمتار ويمتد لمسافة 4 كيلومترات، أعدته الوحدات الكردية لعرقلة تقدم الآليات.

وأكدت أن عناصر تابعة لـ"الجيش السوري الحر"، ردمت الخندق.

• 3 buçuk metre derinliğinde

• 3 metre genişliğinde

• 4 kilometre uzunluğunda



PYD/PKK'nın dağı tepeyle bağladığı hendek ortaya çıkarıldı https://t.co/PrM484UPL6pic.twitter.com/OihpSOSMW6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 6 февраля 2018 г.

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يشار أن تلة "سرغايا" سيطرت عليها القوات التركيو والفصائل المتحالفة معها أمس الاثنين، بعد ما طردت المقاتلين الأكراد، كما سيطرت قبل ذلك على جبل "برصايا".

وأطلقت القوات المسلحة التركية في الـ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

المصدر: وكالات

إياد قاسم