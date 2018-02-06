تعرف على إحدى منشآت نظام صدام الكيميائية

نشر موقع "السومرية نيوز" صورا لمنشأة المثنى قرب سامراء، التي كانت تضم أسلحة ومواد كيميائية في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العراق.

وكانت منشأة المثنى تنتج غازات سامة مثل غاز الخردل، والسارين، وغاز الأعصاب، إضافة إلى الغازات المسيلة للدموع، كما كانت المنشأة تنتج مبيدات الآفات الزراعية وأنواع من الأدوية الكيميائية للاستخدام البشري.

وافتتحت المنشأة عام 1981 واستمرت في الإنتاج حتى العام 1991 عندما تعرضت إلى غارات جوية مكثفة خلال حرب الخليج الثانية.

وأغلق هذا الموقع من قبل لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التابعة للأمم المتحدة عام 1994، وتمكن العراق في السنوات الأخيرة من إتلاف ومعالجة النفايات الكيميائية والبيولوجية فيها نهائيا.

يذكر أن منشأة المثنى سقطت بيد تنظيم "داعش" في يونيو/حزيران 2014 لكن القوات العراقية المشتركة استعادت السيطرة على المنشأة في العام التالي.

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المصدر: وكالات

علي جعفر