ظريف: حضور روسيا في إعمار سوريا لا يعني عدم حضور إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هنالك فرصا واسعة لإعادة الإعمار في سوريا، موضحا أن حضور روسيا في عملية الإعمار في سوريا لا يعني عدم حضور ايران.

وقال ظريف في مقابلة مع القناة الثانية الرسمية مساء الاثنين، "بإمكان إيران وروسيا أن تكملا إحداهما الأخرى في عملية إعادة الإعمار بسوريا ولا حاجة لأن نكون متنافسين.. الفرص متاحة لكل الدول".

من جهة أخرى أشار ظريف إلى وجود فرص جيدة للاستثمار في العراق أيضا، مؤكدا مشاركة بلاده في مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت خلال الأسبوع القادم، وأعرب عن أمله بأن يشارك القطاع الخاص الإيراني فيه بصورة جدية، "لنا حضور جيد جدا في العراق اذ تعمل شركاتنا التقنية والهندسية فيه منذ أعوام".



المصدر: إرنا

نتاليا عبدالله