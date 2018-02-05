الجيش السوري يقصف نقطة تمركز تركية جنوب حلب!

قالت وسائل اعلام سورية إن الجيش والقوات الرديفة استهدفوا من بلدة الحاضر نقطة تمركز الجيش التركي في تلة العيس المجاورة بعد ساعات من وصول رتل عسكري تركي إلى المنطقة

ونقلت "الوطن" عن مصادر محلية قولها إن الأتراك بدأوا ببناء نقاط استطلاع في المنطقة المذكورة.

وأوضحت المصادر أن جنديين تركيين أصيبا جراء قصف الجيش السوري والقوات الرديفة بالمدفعية لنقطة تمركز الجيش التركي في تلة العيس تم إسعافهما إلى داخل الأراضي التركية في الوقت الذي رد الجيش التركي بصواريخ موجهة من داخل الأراضي التركية مستهدفا بلدة الحاضر وتلة عران.

وسبق للجيش التركي أن حاول الأسبوع الماضي الانتشار في المنطقة ذاتها قبل أن يستهدف الجيش السوري والقوات الرديفة رتله العسكري في بلدة العيس ويرغمه على الانسحاب.

ولم يصدر بيان رسمي سوري حول حقيقة ما حدث سواء عن محاولة الجيش التركي إقامة نقطة مراقبة في تلة العيس أو استهدافه من قبل الجيش السوري.

المصدر: الوطن