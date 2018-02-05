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القضاء العراقي: للزوجة حق التفريق عن زوجها إذا كان إرهابيا

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي: للزوجة حق التفريق عن زوجها إذا كان إرهابيا
Reuters Goran Tomasevic
إحدى النساء في العراق
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قبلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في العراق طعنا قدمته مواطنة للتفريق بينها وبين زوجها، الذي ثبت انتماؤه لتنظيم "داعش".

وصرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بأن المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1529 يعود لعام 1985 والذي ينص على "إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".

وأضاف بيرقدار أن محكمة التمييز اعتبرت، في نص قرارها، أن "مفهوم العدو متغير ويحدد تباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".

ونشر موقع مجلس القضاء الأعلى نسخة عن قرار التفريق الخاص بالمواطنة العراقية.

iraqja.iq
iraqja.iq

المصدر: مجلس القضاء الأعلى

علي جعفر

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