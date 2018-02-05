إيران تدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في عفرين

دعت وزارة الخارجية الإيرانية تركيا إلى وقف العمليات العسكرية في عفرين بشمال سوريا، محذرة من "عودة عدم الاستقرار".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، على "ضرورة وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا"، مشيرا إلى أن "استمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يساعد في عودة عدم الاستقرار والإرهابيين".

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وأضاف قاسمي، أن على الحكومة التركية مراجعة هذا الأمر، وعليها أن تقوم بمتابعة كل ما يتعلق بسوريا عبر عملية أستانا مع احترام رأي دمشق.

وأكد أن طهران "على تواصل ومفاوضات مع طرفي الأحداث الأخيرة في سوريا". كما أشار إلى استمرار مشاورات الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول الشأن السوري.

يذكر أن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية بشمال سوريا ضد وحدات الحماية الكردية مستمرة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي. واعتبرت سوريا هذه العملية عدوانا وانتهاكا لسيادتها.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف