رغد صدام حسين ترد على بغداد!

استغربت رغد، ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين ورود اسمها في قوائم المطلوبين للسلطات العراقية، مشيرة إلى أنها لم تدل بأي تصريح منذ مقتل والدها.

وعلّقت رغد صدام حسين في تصريح تلفزيوني أمس على إدراج السلطات العراقية اسمها ضمن قوائم المطلوبين قائلة "من أصدر هذه القوائم وأدرج اسمي يعيش في غابة وليس في قانون".

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وأكدت رغد أنها لم تدخل العراق منذ عام 2003، وأنها لم تدل بأي تصريح منذ مقتل والدها.

ورأت كريمة صدام حسين أن "هناك خرق بشع للقوانين في العراق"، مشددة على أنها لم تتول أي منصب في بلادها حتى عام 2003.

وذكرت رغد أن البلد الذي يستضيفها أبلغها أن نبأ إدراج اسمها في قوائم المطلوبين غير صحيح، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها ستقاضي يوما ما كل من أساء إليها بغير حق.

وكانت السلطات العراقية نشرت أمس قوائم ضمت أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين، كان بينها اسم رغد صدام حسين.

المصدر: السومرية نيوز

محمد الطاهر