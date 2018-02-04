قصف على العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بإصابة 15 شخصا جراء قصف مجموعات مسلحة حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها بالقذائف.

وأشارت الوكالة السورية، إلى أن المجموعات المسلحة، خرقت اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

ونقل مصدر في الشرطة السورية أن "ثلاث قذائف صاروخية سقطت بعد ظهر اليوم على ضاحية حرستا السكنية، وأسفرت عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة".

وذكر مصدر آخر في الشرطة أن مجموعات مسلحة اعتدت بقذيفة على منطقة المزة في محيط مدينة الجلاء الرياضية ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

المصدر: سانا