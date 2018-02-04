هل زار أمير بحريني إسرائيل حقا؟

نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا اليوم في حسابه على "تويتر" صورة له مع شخص قال إنه أمير بحريني يدعى مبارك آل خليفة خلال لقاء جمعهما في تل أبيب.

وكتب قرا في تغريدة ،"اجتمعت لأول مرة بشكل علني في تل أبيب مع الأمير البحريني مبارك آل خليفة، لتعزيز العلاقات بين البلدين، ويوم الاثنين سيكون لي شرف استضافته في الكنيست".

נפגשתי בגלוי בפעם הראשונה בת"א עם מובארק אלכליפה -

נסיך בחרין, לחיזוק הקשר בין שתי המדינות.

ביום שני יהיה לי גם הכבוד לארח אותו בכנסת ישראל. pic.twitter.com/QR8DSxiNDE — איוב קרא (@ayoobkara) 4 февраля 2018 г.

ونقلت "معا" عن موقع "كان" الإخباري التابع للتلفزيون الاسرائيلي الرسمي قوله إن مسؤولين إسرائيليين لهم علاقات مع الخليج العربي، نفوا معرفتهم بالشخص الذي ظهر في الصورة مع الوزير أيوب.

وأشارت "معا" إلى أن قرا أجُبر قبل عدة أشهر على إزالة تغريدة له، رحب خلالها بوصول وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وفي تغريدة سابقة أيضا للوزير أرفق فيها صورة قال إنها لسمير البحريني ممثل ومستشار الرئيس البحريني، لكنه أخطأ إذ أن البحرين لها ملك وليس رئيس، كما اتضح أن اسم مستشار الملك هو سمير صادق البحارنة.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله