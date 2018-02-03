إسرائيل تتجه نحو شرعنة بؤرة استيطان عشوائية

ستبدأ الحكومة الإسرائيلية غدا مناقشة منح موافقة بأثر رجعي لمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت مقتل حاخام إسرائيلي الشهر الماضي.

وسيطرح ضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة مشروع قرار يعتبر بؤرة "هافات جلعاد" الاستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية وميزانية من الدولة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، راعي مشروع قانون الحكومة المقبل، تحدث قبل أيام عن الحصول على اعتراف رسمي بالبؤرة الاستيطانية.

وغرد ليبرمان على تويتر: "نحن وعدنا، والاقتراح بشرعنة مستوطنة هافات جلعاد العشوائية سيتم عرضه على الحكومة من أجل الحصول على الموافقة الأحد المقبل".

وذكر مشروع القرار الذي قدمه ليبرمان، أن البؤرة تأسست عام 2002 وتضم حاليا حوالى 40 عائلة.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر