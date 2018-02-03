"حميميم": عودة عشرات السوريين إلى ديارهم في أرياف حلب وحمص ودير الزور

ذكر تقرير دوري للمركز الروسي المصالحة في سوريا أن 96 لاجئا ونازحا سوريا عادوا إلى بيوتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية أغلبهم من أرياف حلب وحمص ودير الزور.

وقال التقرير: "أهم اتجاهات تسوية الأزمة السورية هي الأوضاع الإنسانية ومصالحة الأطراف السورية المتنازعة، وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا يراقب نظام وقف الأعمال القتالية".

وأشار المركز إلى أن التنسيق الروسي الإيراني التركي لا يزال مستمرا في تسجيل الخروقات الفردية لنظام وقف الأعمال القتالية في أرياف اللاذقية وحلب وإدلب وحمص وكذلك في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

واعتبر المتحدث العسكري الروسي الذي تلى التقرير أن الوضع العملياتي في مناطق تخفيف التوتر مستقر بشكل عام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

علي الخطايبة